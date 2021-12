13 Jahre Haft für Serien-Bankräuber von Krumbach

Am 7. September war ihm während eines bewachten Ausganges die Flucht geglückt. Just zu jenem Zeitpunkt, als er von Beamten zur Corona-Schutzimpfung gebracht worden wäre. Wie die Ermittlungen ergaben, fuhr der Serientäter anschließend mit seinem Mercedes C180 Coupe (Baujahr 2002) von Deutschland nach Österreich, wo er in Krumbach Halt machte und den Überfall beging.

Er lauerte einem Angestellten am Hintereingang der Bank auf und zwang den Mitarbeiter mit Waffengewalt zum Betreten des Geldinstituts. Dann soll er den Mann und eine Kollegin mit der Waffe im Anschlag gezwungen haben, einen Tresor zu öffnen. Der Verdächtige brachte beide in ein Büro und flüchtete mit einer beträchtlichen Bargeldsumme. Raubermittler des nö. Landeskriminalamtes konnten binnen kurzer Zeit den 68-jährigen Verdächtigen ausforschen. Er wurde im Zuge der europaweiten Fahndung an der bulgarischen Grenze festgenommen.