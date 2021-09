Angestellten aufgelauert: So lief der Bankraub in Krumbach ab

Das Delikt stirbt fast aus. Banküberfälle werden zum Glück immer seltener. Von 2009 auf 2019 ist die Zahl in Österreich von 111 auf knapp 20 pro Jahr zurückgegangen.

Umso aufsehenerregender verlief der jüngste Bankraub Mittwoch früh in Krumbach in der Buckligen Welt (Bezirk Wr. Neustadt). Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter der örtlichen Sparkasse hatten kurz vor Geschäftsbeginn um acht Uhr früh den Hintereingang des Institutes betreten, als plötzlich eine Gestalt mit aufgesetztem Motorradhelm in der Türe stand. Noch bevor die Bank für Kunden geöffnet werden konnte, drängte der Täter die Angestellten mit gezogener Waffe zum Kassenpult und verlangte Geld. Die Mitarbeiter taten, was der Kriminelle von ihnen verlangte. Er bediente sich selbst an den Geldladen, packte die Bündel mit den Scheinen in eine mitgebrachte Tasche und verschwand so schnell wie er gekommen war durch den Hinterausgang.