Retzer Banküberfall ist geklärt

Der Banküberfall vom 12. Mai heurigen Jahres in Retz (Bezirk Hollabrunn) ist geklärt. Die Polizei konnte einen 33-jährigen tschechischen Staatsbürger festnehmen, der den Überfall begangen haben soll.

Die Suche nach dem Täter war nicht einfach. Schlussendlich führte eine detaillierte Personenbeschreibung auf die Spur jenes Mannes, der die Angestellte des Geldinstituts mit einer Faustfeuerwaffe bedroht hatte. „Überfall, ich habe Dynamit und Waffen! Alles Geld – kein Alarm.“

Mit diesen Worte forderte der 33-Jährige am 12. Mai Bargeld, das er in eine mitgebrachte Plastiktasche stopfte und danach in einem roten Pkw flüchtete. Die damals eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ. Also mussten die Beamten des Landeskriminalamts Niederösterreich einen anderen Weg finden, um dem Täter auf die Spur zu kommen.