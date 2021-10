Geflohener Häftling als Bankräuber: 68-Jähriger wird heute ausgeliefert

Er war einige Tage lang der wohl meist gesuchteste Verbrecher des Landes. Der 68-jährige deutsche Serientäter Walter K. soll Mitte September die Sparkasse in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt) überfallen haben. Wenige Tage später wurde der geflohene Häftling in Bulgarien entdeckt und festgenommen. Am Dienstag soll nun der gefährliche Straftäter nach Österreich ausgeliefert werden. Laut Informationen des Innenministeriums wird er überstellt und soll möglichst zeitnahe zu dem Überfall in Niederösterreich von den Kriminalisten einvernommen werden.

Bei seiner Festnahme in Bulgarien wurden sowohl ein Teil der Beute als auch Tatutensilien sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hatte nach dem Coup am 15. September einen europäischen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen.

Walter K. ist das, was man einen skrupellosen Vollblut-Kriminellen nennt. Sein Vorstrafenregister kann sich sehen lassen. Eigentlich sollte der Pensionist nach mehreren bewaffneten Raubüberfällen eine mehrjährige Haftstrafe in Deutschland absitzen. Doch am 7. September war ihm während eines bewachten Ausganges die Flucht gelungen. Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte der Serientäter anschließend mit seinem Mercedes C180 Coupe (Baujahr 2002) von Deutschland nach Österreich geflüchtet sein. Anscheinend benötigte er dringend Geld.