Geflohener Serientäter aus Deutschland als Bankräuber in NÖ

Am vergangenen Mittwoch, dem 15. September, lauerte der Verdächtige gegen 07.30 Uhr Früh getarnt mit einem Motorradhelm am Hintereingang den Mitarbeitern der Sparkasse Krumbach auf. Noch bevor die Bank für Kunden geöffnet werden konnte, drängte der Täter die Angestellten mit gezogener Waffe zum Kassenpult und verlangte Geld. Die Mitarbeiter taten, was der Kriminelle von ihnen verlangte. Er bediente sich selbst an den Geldladen, packte die Bündel mit den Scheinen in eine mitgebrachte Tasche und verschwand so schnell wie er gekommen war durch den Hinterausgang.