Gefasster Bankräuber hatte noch einen Teil der Beute bei sich

Der Bankräuber von Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt) ist nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Donnerstag an der bulgarischen Grenze festgenommen worden. Bei dem 68-jährigen deutschen Staatsbürger Walter K. wurden sowohl ein Teil der Beute als auch Tatutensilien sichergestellt. Die am Dienstag erfolgte Festnahme war am Mittwochabend zunächst von einer Sprecherin des hessischen Justizministeriums bestätigt worden.

Europäischer Haftbefehl

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hatte nach dem Coup vom Mittwoch in der Vorwoche einen europäischen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erwirkt. Die Behörde hat der Polizei zufolge auch die Auslieferung des 68-Jährigen nach Österreich beantragt. Der Mann war am 7. September in seinem Heimatland Deutschland aus einer Justizanstalt für gefährliche Rückfallstäter geflüchtet.