NÖ: Brennende Hackmaschine brachte ganzen Bauernhof in Gefahr

Aufgrund eines Brandalarms wegen eines Schuppen- oder Scheunenbrandes wurden Dienstagnachmittag sieben Feuerwehren zu einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Stephanshart in der Gemeinde Ardagger (Bezirk Amstetten) beordert. Als die ersten Löschmannschaften am Einsatzort ankamen, stellte sich heraus, dass eine Hackmaschine in Flammen stand.