NÖ: Brandstiftung nach Feuer in ehemaligem Lagerhaus vermutet

Es brannte in einer ehemaligen Montagegrube, wo Unrat und sperriges Material in Flammen stand. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm die Erhebungen zur Brandursache auf. Bereits in der Vergangenheit hat es auf dem Areal des ehemaligen Lagerhaus Neunkirchen zwei Mal gebrannt. Beide Brände wurden damals gelegt.