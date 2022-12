NÖ: Auf vier Straßenabschnitten gibt es Kettenpflicht für Lkw

Auf den Landesstraßen B und L in Niederösterreich findet man am heutigen Dienstag oftmals nasse bzw. salznasse Fahrbahnen vor. Im Wald-, Most- und Industrieviertel muss ab etwa 500 Metern Seehöhe mit matschigen Fahrbahnen und vereinzelt auch mit Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die erforderliche Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen besteht Kettenpflicht auf der B 20 über den Josefsberg und den Annaberg, der L 72 am Mühlbacher Berg von der Kreuzung mit der L 8304 bis Steinbach und auf der B 41 von Steinbach bis Karlstift. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -3 Grad in Pöggstall und +5 Grad in Baden. In weiten Teilen des Landes gab es zuletzt Neuschnee. Aus dem Weinviertel wurden bis zu zwei Zentimeter, aus dem Industrieviertel bis zu fünf Zentimeter, aus dem Waldviertel bis zu zehn Zentimeter und aus dem Mostviertel bis zu fünfzehn Zentimeter gemeldet.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und winterdienststelle@noel.gv.at.