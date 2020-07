NÖ: 71-jähriger Biker starb bei Kollision mit Pkw

Einen Toten und einen Schwerstverletzten forderten Donnerstagnachmittag zwei Unfälle, an denen Motorradfahrer beteiligt waren. Bei beiden Zwischenfällen in den Bezirken Lilienfeld und Scheibbs kam es in Kreuzungsbereichen zu schweren Kollisionen mit Pkw.

Auf der Landesstraße 20 zwischen Lilienfeld und Annaberg krachte es gegen 14.45 Uhr. Ein 21-jähriger Pkw-Lenker hatte sich auf einer Kreuzung zum Linksabbiegen eingeordnet. Warum es dann zum Crash mit einem entgegenkommenden 71-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk St. Pölten-Land kam, sei vorerst noch unbekannt, vermeldete die Polizei. Der Biker erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Abbiegemanöver

Ebenfalls ein Abbiegemanöver führte auf der Landesstraße 89 zwischen Purgstall und Zarnsdorf im Bezirk Scheibbs zu einem schweren Zwischenfall. Ein 37-jähriger Autolenker aus dem Bezirk wollte von der L-89 links zur Ortschaft Pögling abbiegen. Ein 29-jähriger ungarischer Biker war mit seiner Maschine Richtung Purgstall unterwegs und kollidierte mit dem Auto. Der Biker dürfte dabei schwere Verletzungen erlitten haben. Er musste vom Team des Notarzthubschraubers C15 und Rettungssanitätern erstversorgt werden und wurde anschließend ins Landesklinikum Amstetten geflogen.