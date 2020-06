Zwei Biker bei Motorradunfällen in NÖ schwer verletzt

Am frühen Freitagabend ist es in Niederösterreich zu zwei schweren Motorradunfällen gekommen. Ein 34-jähriger Biker stürzte im Gemeindegebiet von Puchenstuben (Bezirk Scheibbs) und wurde in einen Wald geschleudert, berichtete die Polizei. Ein nachkommender Autofahrer verständigte die Rettung. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

In Hofstetten-Grünau (Bezirk St. Pölten) kam ein 20-jähriger Motorradlenker nach einem Überholvorgang in einer leichten Linkskurve rechts von der Straße ab und prallte gegen die Straßenböschung. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzt ins Krankenhaus St. Pölten gebracht.