Nina Blum macht Kindertheater: „Ich glaube an eine Form von Bestimmung“

Es war einmal eine Frau, die ihren bisherigen Beruf auf Eis legte und auszog, um die Schauspielerei zu erlernen. Jahre später gründete sie den Märchensommer Niederösterreich und schuf damit etwas, das damals im Land noch Mangelware war: qualitätsvolles Kindertheater.

Nun inszenierte Nina Blum bereits die 16. Saison. Begonnen hat man in Fels am Wagram, doch mittlerweile ist die Spielstätte schon lange im Märchenschloss Poysbrunn (Bezirk Mistelbach). In dieser Saison unterhalten die Bremer Stadtmusikanten in einer moderneren Fassung. Das interaktive Wandertheater ist eine Neubearbeitung von Michaela Riedl-Schlosser mit Musik von Andreas Radovan.