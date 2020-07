Was Nina Blum mit Matthias Strolz zu tun hat

Wie viele Sommertheater in Niederösterreich musste auch Intendantin Nina Blum (46) die Sommernachtskomödie auf der Rosenburg und den Märchensommer in Poysbrunn absagen. „Das Grundproblem war, dass sich die Bestimmungen ständig geändert haben. Das soll aber kein Vorwurf sein, und ich habe es verstanden. Aber es ist natürlich sehr schade“, so Blum zum KURIER. Sie kann der Situation aber auch etwas Positives abgewinnen. „Es ist ganz toll, wieder mal einen Sommer für mich und meine Familie zu haben.“

Außerdem hat sie jede Menge neue Projekte, die einiges an Vorbereitung bedürfen beziehungsweise schon im Kasten und bereit zur Ausstrahlung sind.