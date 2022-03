Niederösterreichs Gastronomie wandelt sich: Kreative Wirte überleben länger

Die Zahl der Gasthäuser in Niederösterreich ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich zurück gegangen - um rund 300 von 1.654 auf 1.340. Mario Pulker, Fachgruppenobmann Gastronomie in der Wirtschaftskammer NÖ, spricht von einem „langfristigen und kontinuierlich anhaltenden Trend, der sich bereits seit den frühen Achtzigerjahren abzeichnet.“ Denn: „Tankwarte, Bauern, Möbelhäuser, Vereine, oder Feuerwehren werden zu Nebenerwerbsgastwirten, die sich mit Ausschank und Verabreichungen ein Zubrot verdienen.“ Dazu komme aktuell der Fachkräftemangel.

Letztes Gasthaus sperrt zu

Das Wirtesterben ist besonders in ländlichen Regionen ein Dauerbrenner, wie ein aktuelles Beispiel aus der Buckligen Welt zeigt. In Hochwolkersdorf (Bezirk Wiener Neustadt) sperrt in wenigen Tagen das letzte noch verbliebene Gasthaus samt Festsaal für Bälle, Hochzeiten und Feiern zu. Die Pächterin geht in Pension.

Jetzt überlegt Bürgermeister Martin Puchegger (ÖVP) sogar den Betrieb als Gemeinde selbst anzukaufen. Mittwochabend wurde im Gemeinderat wieder darüber debattiert. Derzeit fehlt aber eine Mehrheit, weil die SPÖ dagegen ist.