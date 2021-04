Niederösterreich: Tragödie um Kletterpionier

Ungesichert

Der emsige Krenn war am Karsamstag alleine am mächtigen Kletterturm beschäftigt. „Er dürfte Instandhaltungsarbeiten ausgeführt und eine neue Route im Turm geschraubt haben“, sagt Hammelmüller. Weil Krenn alleine war, gibt es für den Unfallhergang und den Grund des Absturzes keine Zeugen. Krenn dürfte ungesichert in der Wand gearbeitet haben. Erst später wurde der beliebte Funktionär und Trainer tot gefunden.

Aufbauarbeit

Krenn hat in Haag in den vergangenen 20 Jahren ein Kletterzentrum samt umfassender Jugendarbeit aufgebaut und damit bereits große Erfolge gefeiert. Der Bau des Kletterturms war ein Höhepunkt seiner Arbeit und für ihn Lebensinhalt. Jugendeuropameister-, und Jugendweltmeistertitel mit Eva-Maria Hammelmüller und Laura Stöckler oder natürlich die Weltmeistertitel von Aushängeschild Jessica Pilz wären ohne Krenns Arbeit nicht möglich gewesen. Sie wurden unter Krenn an die Österreich- und schließlich an die Weltspitze herangeführt. Alle drei sind vom Mostviertel aus in die Klettermetropole Innsbruck übersiedelt.

Schock und Trauer unter den Sportlern, im Alpenverein und in der Haager Bevölkerung sind jedenfalls riesengroß.