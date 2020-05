Niederösterreich lockert Auflagen für Pflegeheimbesuche

Die niederösterreichische Soziallandesrätin Christiane Teschl-Homeister ( ÖVP) hat am Freitag weitere Lockerungen für die Besuche in Pflege- und Betreuungszentren sowie Pflegeförderzentren vorgestellt. Ab sofort können laut einer Aussendung berufstätigen Personen auch Besuchszeiten am späten Nachmittag gewährt werden.