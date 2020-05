Pflegende Angehörige fordern Sicherheit

In den vergangenen Wochen war viel von Besuchsregelungen in den Pflegeheimen, Einfliegen von 24-Stunden-Betreuerinnen und der Situation rund um die Pflege zu hören. Pflegende Angehörige von Menschen mit Behinderung seien aber nie eigens erwähnt worden, kritisiert Friederike Pospischil, Präsidentin der Lebenshilfe Niederösterreich.

„Man hat uns in keiner Weise mitgedacht. Diese Gruppe wurde von Anfang an nicht gehört und gesehen“, sagt die Mutter eines 40-jährigen intellektuell Beeinträchtigten. „Ich pflege Peter jetzt wieder rund um die Uhr zu Hause. Er war davor in der Tagesstätte der Lebenshilfe“, erzählt sie. Die Wohneinrichtungen und Werkstätten laufen derzeit nur im Notbetrieb, das heißt, nur die Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen sind untergebracht.

Besonders hart treffe es Alleinerzieherinnen, sagt Pospischil. Egal, ob das Kind zur Hochrisikogruppe zähle, „sie müssen schauen, dass sie die Betreuung organisieren können.

Das bestätigt eine Niederösterreicherin, deren bald 16-jährige Tochter Julia an einem Chromosomenfehler leidet und stark beeinträchtigt ist. Zu Beginn der Corona-Krise gab es für Eltern von Kindern bis zu 14 Jahren drei Wochen Sonderurlaub. „Meine Tochter ist 15, ist aber wie ein Kleinkind. Da wurde nicht einmal erwähnt, dass es Menschen mit Behinderung gibt“ sagt Julias Mutter. „Da mussten wir wieder darauf aufmerksam machen“, so Pospischil.