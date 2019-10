„Wir wissen nicht, wie viele behinderte Menschen es gibt“

Dass ein Landesgesetz gleichsam auf wissenschaftlicher Grundlage entsteht, geschieht nicht alle Tage. Beim Behindertengesetz leistet sich das Land diesen „Luxus“ aus purer Notwendigkeit. Warum? Weil die grundlegenden Daten fehlen. „Wir wissen nicht, wie viele Menschen mit Behinderung es derzeit gibt“, sagte Christian Schober von der Wirtschaftsuniversität Wien am Donnerstag in Eisenstadt. Diese Unkenntnis treffe aber auf alle Bundesländer zu und sei zum Teil als Reflex auf die Euthanasie-Politik der Nationalsozialisten zu verstehen. Weil Behinderte in der NS-Zeit als „lebensunwert“ galten und systematisch ermordet wurden, war die „Erfassung“ Behinderter auch nach 1945 lange tabu.