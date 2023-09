Schwarz-Blau in NÖ setzt Pflegescheck und Wohnzuschuss um

Die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich hat am Mittwoch ihre Schwerpunkte für die nächsten Monate präsentiert. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) stellten in einer Pressekonferenz anlässlich einer Klausur der Landesregierungsmitglieder von ÖVP und FPÖ in Maria Taferl (Bezirk Melk) einen neuen Wohnzuschuss, Details zum Pflegescheck und Investitionen in Infrastruktur und Mobilität vor.