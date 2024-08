NÖ: SPÖ kündigt 300 Wahlkampftermine an, um Schwarz-Blau zu verhindern

"Es ist höchst an der Zeit, die Preisexplosion wirksam zu bekämpfen, damit sich die Menschen ihr Leben wieder leisten können“, sagte er. Der SPÖ-Landesrat forderte erneut, Mieten , Zinsen und Energiepreise zu deckeln sowie den geförderten Wohnbau in vollem Umfang wieder aufzunehmen.

300 Wahlkampfveranstaltungen , so viele wie noch nie, habe die SPÖ in NÖ deshalb angesetzt, so Parteichef Hergovich.

Einmal mehr übte er auch scharfe Kritik an der Gehaltserhöhung mit 9,6 Prozent, die sich die nö. schwarzblauen Regierungsmitglieder zugesprochen haben. Er und die SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig würden das zusätzliche Geld für ein Nachhilfeprojekt in NÖ spenden, betonte er.

Silvan stellte, wie schon zuletzt, wieder die Mängel in der Gesundheitsversorgung in NÖ in den Fokus. „Wenn man nicht wüsste, dass man in Niederösterreich ist, könnte man meinen, in einem Land in der Dritten Welt zu sein“, polterte er.

Alle, die Sozialversicherungsbeiträge einzahlen, hätten auch ein Recht auf eine umfassende und gerechte Gesundheitsversorgung, kritisierte Silvan. Extrazahlungen um behandelt zu werden und eine Zweiklassenmedizin, die in NÖ von Schwarz-Blau vorangetrieben würde, müssten gestoppt werden.