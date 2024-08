Bub mit Kinderwagen in Fluss gestürzt: So glückte die Lebensrettung

"Was danach geschah, war an Zivilcourage nicht mehr zu überbieten“, heißt es vonseiten der Polizei. Die Großmutter war im Schock ihrem Enkel hinterher gesprungen. Zwei Spaziergängerinnen wurden auf die verzweifelten Schreie der Frau aufmerksam.

Sie stiegen in den Fluss und zogen den Kinderwagen sowie die 70-jährige Frau ans Ufer. Bastian Klawacs, sein Cousin David und Benjamin Horvath waren drei jener Buben, die zur Rettungsaktion dazu stießen und sofort mit anpackten, um den Kinderwagen aus dem Wasser zu ziehen.

Schon sechs Kinder reanimiert

Danach ging es Schlag auf Schlag. Während die beiden Lebensretterinnen den leblosen Buben am Ufer in die Wiese legten und mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen begannen, traf Wolfgang Woltron bereits drei Minuten nach der Alarmierung an der Unglücksstelle ein.

Vielleicht war es so etwas wie glückliche Fügung, dass gerade der 54-jährige Ausbildungsleiter des Roten Kreuz an dem Tag Dienst als Ersthelfer - so genannter "First Responder“ - in der Ortsstelle ums Eck hatte. In 37 Jahren bei der Rettungsorganisation und als Notfall-Sanitäter im Notarztwagen gilt er mit über 30 Reanimationen und sechs Säuglingsreanimationen als einer der "alten erfahrenen Hasen“.