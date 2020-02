Niederösterreich: Aktuell 19 Anfechtungen nach der Gemeinderatswahl

In Bruck an der Leitha durch die Unabhängige Brucker Bürgerliste, aufgrund von "Unrichtigkeit bei der Ermittlung des Wahlergebnisses".

In Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) durch proLaa mit der Begründung, dass "mehr Stimmzettel als Kuverts in einem Sprengel" gegeben hätte.

In Korneuburg durch die Neos, in Zeiselmauer-Wolfpassing (Bezirk Tulln) durch die Grünen, in Lengenfeld (Bezirk Krems) durch die Volkspartei und in Lanzendorf (Bezirk Bruck an der Leitha) durch die Grünen, wegen "Fehlern bei der Stimmzettelauswertung".

In Langenrohr (Bezirk Tulln) und Marchegg (Bezirk Gänserndorf) hat jeweils die SPÖ eine Anfechtung wegen "Nichtzulassung des Wahlvorschlages" eingereicht.

Aus Ebreichsdorf (Bezirk Baden) erreichte eine telefonische Anfechtung die Landeshauptwahlbehörde. Aufgrund von nach Beschluss des Wahlergebnisses aufgetauchten Stimmzetteln, ermittelt in dieser Gemeinde bereits die Staastanwaltschaft, wie der KURIER berichtete.