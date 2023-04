Neues Stadtmuseum in Melk zieht ins alte Kino ein

Ein paar gibt es noch, leider nicht recht mehr viele, die im Rennen mit den großen Konkurrenten in den Städten nicht aufgegeben haben. Die Rede ist von Kinos am Land, wie zum Beispiel jenes in Mank im Mostviertel.

Früher gab es auch eines in der Bezirkshauptstadt selbst, im Hinterhaus des Gasthofs zum „Weißen Lamm“ in Melk war von 1918 bis 1988 ein Lichtspieltheater in Betrieb. Nachdem die Ära zu Ende ging, dienten die Räumlichkeiten als Lager und Werkstatt.

Im Rathaus wurde lange darüber nachgedacht, wie das alte Kino einer neuen Verwendung zugeführt werden könnte, jetzt gibt es laut Bürgermeister Patrick Strobl einen Plan, der nun umgesetzt werden soll.