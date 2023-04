20. Jubiläum: Triathlon St. Pölten in den Startlöchern

Was im Jahr 2003 als olympische Triathlon-Distanz begann, ist heute zur international anerkannten Mitteldistanz-Strecke „Challenge St. Pölten“ geworden. Auch 20 Jahre nach der ersten Veranstaltung soll sich die Landeshauptstadt von 19. bis 21. Mai heuer wieder als Triathlon-Metropole zeigen.

Damen zuerst

Erstmals in der St. Pöltner Triathlongeschichte gehen zum Jubiläum heuer die Damen zuerst an den Start, wie am Mittwoch in einer Pressekonferenz verkündet wurde.