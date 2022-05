Neues „Sonnenfeld“ liefert Strom und Nahrung

Ob und wie das funktioniert, wird in den nächsten drei Jahren untersucht. Das Projekt wird von Forschern der Uni für Bodenkultur in Wien begleitet. So soll geklärt werden, wie die landwirtschaftliche Bewirtschaftung am besten funktioniert und welche Pflanzenkulturen sich eignen. Damit können Konzepte für eine mehrfache Nutzung von Feldern entwickelt werden.