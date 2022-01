Fotovoltaik auf unseren Äckern - Kilowatt und Karotte?

Heftig ist der Streit aber über die Installation von PV-Anlagen auf Ackerflächen. Wie soll das die Bundesregierung handhaben, wo darf ein Acker mit PV-Modulen entstehen, was ist sinnvoll, was verträgt das Landschaftsbild, was die Bevölkerung, was die Touristen? Oder heißt der Streit nun Strom- statt Nahrungsmittelproduktion?

Lukas Hammer, Umweltsprecher der Grünen im Parlament, und einer der treibenden Kräfte der Energiewende, möchte da differenzieren. Er gibt zu bedenken, dass schon jetzt rund 160 km2 nur für den Anbau von Biodiesel verwendet wird und für die Einmischung von E5 und B7 (Biotreibstoffbeimischung für Benzin und Diesel) europaweit sogar 2.400 km2 Agrarfläche benötigt werden.

Bei der Frage des „Agri-PV“, also der PV-Flächen auf Ackerland, ärgert sich Hammer über die Diskussion: „Die wird vonseiten der Landwirtschaftskammer und leider auch von Ministerin Köstinger ziemlich unsachlich geführt. Denn es geht nicht um eine Versiegelung von Ackerflächen. Inzwischen sei Stand der Technik, dass für diese PV-Anlagen nur Säulen ohne Fundamente in den Boden gerammt werden müssen. So kann der Boden weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden. Die Forschung sieht sogar einen zusätzlichen ökologischen Nutzen, wenn man es richtig macht.“

Tatsächlich hatte Ministerin Köstinger in einem Radiobeitrag Anfang der Woche zum Thema Bodenversiegelung die Erneuerbaren Energien als Problem genannt, was ihr heftige Kritik seitens der Ökostromverbände einbrachte. „Wir waren fassungslos, dass Ministerin Köstinger tatsächlich das Problem der Bodenversiegelung mit der Energiewende in Verbindung bringt und sinngemäß die Ausbauziele im Bereich Erneuerbarer Energien für eine Gefährdung der österreichischen Bodenschutzziele verantwortlich macht“, so Christoph Wagner, Präsident von Erneuerbare Energie Österreich. Der Verband beklagt, dass Köstingers Ministerium wegen der Frage des Agri-PV die Verordnung für die PV-Investförderungen seit Wochen blockiere. Ohne Geld stocke aber der Ausbau.