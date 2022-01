Windkraft als Hürde für die Versorgungssicherheit

Elf Prozent der österreichischen Stromproduktion kommen aus Windkraft. Der Anteil soll bis 2030 aber deutlich steigen. Mit dem Ausbau nimmt aber auch die Volatilität im Stromnetz zu, denn Windenergie kann nicht so flexibel wie ein kalorisches Kraftwerk gesteuert werden.

Das stellt neue Anforderungen an die Verbund-Tochter Austrian Power Grid (APG), die das österreichweite Übertragungsnetz betreibt. Dass die Wende hin zu 100 Prozent Ökostrom bis 2030 stattfinde soll, ist für Gerhard Christiner, den technischen Vorstand der APG, fix. Wie dabei jedoch die Versorgungssicherheit gewährleistet werden soll, dazu fehle ihm „total das Zielbild“, sagte er am Donnerstag bei einer Veranstaltung der IG Windkraft.

Grundsätzlich könnten moderne Windkraftanlagen auch vermehrt zur Netzstützung beitragen, argumentierte Eckard Quitmann vom deutschen Hersteller Enercon. „In Europa will das aber derzeit keiner haben“, weil es nicht vorgeschrieben sei und die zusätzlichen Kosten in der Anschaffung nicht dafür sprechen würden. „Nur weil etwas technisch möglich ist, wird es nicht passieren“, so Quitmann.