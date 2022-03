NÖ will den Ausbau von erneuerbaren Energien beschleunigen

In puncto Photovoltaik soll die Zonierung vorgezogen werden und laut Mikl-Leitner vor dem Sommer vorliegen. „Wichtig ist, dass gute Böden verschont werden, denn die brauchen wir für die Lebensmittelproduktion“, betonte die Landeshauptfrau. Verfahren sollen durch mehr Personalressourcen beschleunigt werden, stellte Mikl-Leitner eine Erhöhung der Zahl an internen und sowie eine Erweiterung des Pools an externen Sachverständigen in Aussicht. Außerdem seien Widmungserleichterungen für Energieversorgungs-Gebäude vorgesehen.

Von 730.000 Haushalten in Niederösterreich werden 290.000 mit Biomasse beheizt, 200.000 mit Gas, 85.000 mit Öl und der Rest mit Fernwärme oder Wärmepumpe. Laut Pernkopf wird in diesem Jahr mit bis zu einer Verzehnfachung der Anfragen bei der Energieberatung gerechnet.

Forderung nach schnelleren UVP-Verfahren

Pernkopf forderte vom Bund schnellere UVP-Verfahren: „Es geht konkret darum, dass pro Instanz nur einmal beeinsprucht werden kann.“ Verfahren sollen „nicht mutwillig verzögert werden können“, meinte er. Weiters verlangte er „den raschen Ausbau von Leitungen“ und eine Bevorratung nicht nur im Gasbereich, sondern auch bei Pellets. In Bezug auf das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz bemängelte der Landesvize fehlende Verordnungen. Weiters soll es eine Förderinitiative für „grünes“ Gas, Biogas und Wasserstoff geben und es sollen mehr energieautarke Bauernhöfe geschaffen werden.

Die EVN plant den Angaben zufolge für heuer Investitionen von 400 Mio. Euro in Versorgungssicherheit und erneuerbare Energie. In den nächsten zehn Jahren sind 3,5 Mrd. Euro vorgesehen. EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer verwies unter anderem auf den Ausbau der Windkraftanlagen sowie eine Verstärkung von Leitungen und die Errichtung von Umspannkraftwerken. In Dürnrohr (Bezirk Tulln) soll neben der Müllverbrennungsanlage eine Klärschlammverwertung forciert werden.