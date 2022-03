Aktion in NÖ: Koordinierte Hilfe in den „dunkelsten Stunden“

Tausende Menschen haben sich in den vergangenen Tagen an verschiedene Stellen gewendet, weil sie Unterkünfte für Schutzsuchende aus der Ukraine anbieten wollen. Über die Initiative „Niederösterreich hilft“ koordiniert das Land NÖ ab sofort die Hilfsangebote – unter anderem in Zusammenarbeit mit dem KURIER.

Während im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum Tulln am gestrigen Freitag Hilfslieferungen zusammengestellt wurden, informierten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) und Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) zur Aktion.

„Wir erleben derzeit die dunkelsten Stunden in Europa seit vielen Jahrzehnten“, so Mikl-Leitner. Aber es sei eine Welle der Solidarität spürbar. Viele Organisationen und Menschen fragen, wie sie helfen können. Mit der Initiative „Niederösterreich hilft“ wolle man einen Beitrag leisten, dass die Hilfe so rasch wie möglich „und vor allem die richtige Hilfe ankommt“. Europa und die westliche Welt würden an der Seite der ukrainischen Bevölkerung stehen, so die Landeshauptfrau.