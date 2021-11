Neues Parkkonzept in Baden wird nach drei Monaten novelliert

Seit in Baden das neue Parkraumkonzept am 1. September in Kraft getreten ist, lassen die Regeln für blaue und grüne Zone nicht wenige Badener rot sehen. Warum Bewohner der blauen Zone mit ihrem teuren (250 Euro plus Gebühren) Anrainerpickerl nicht in der grünen Zone parken dürfen und vice versa, ist eine Frage.

Wo einpendelnde Mitarbeiter von Badener Betrieben oder Firmenautos parken sollen, ohne voll zur Kassa gebeten zu werden, eine andere. Und die Gebührenhöhe (für die blaue Kurzparkzone wurde der Tarif für eine halbe Stunde auf einen Euro verdoppelt) ist natürlich generell ein Ärgernis.

Von Anfang an versprach die Stadtregierung aus ÖVP und Grünen, dass das Konzept zwar notwendig, aber nicht in Beton gegossen sei. Eine Evaluierung mit entsprechenden Änderungen wurde in Aussicht gestellt, nun ist die (erste) Novelle da.