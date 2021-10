„Dieser Prozess war dilettantisch“

Denn hat sie oder hat sie nicht? Nämlich vorab gewusst, wie ÖVP und Grüne die gebührenpflichtige Parkzone im Stadtzentrum umbauen wollen. „Natürlich“, sagen die Grünen Stadträte Stefan Eitler und Martina Weißenböck. Und haben daher für die jüngsten Aussagen wenig Verständnis. Damit torpediere Jeitler-Cincelli die Regierungsarbeit. Außerdem sei das Thema von der ÖVP an die Grünen herangetragen worden. Man hätte es gerne aufgegriffen und viele hätten an dem „mutigen Projekt mitgearbeitet“. Natürlich handle es sich um ein „Aufregerthema“, aber sich jetzt davon zu distanzieren sei nur ärgerlich, so die Grünen.

„Das weise ich vehement von mir, ich war nicht eingebunden“, kontert Jeitler-Cincelli. Sie, wie auch die Badener Wirtschaftstreibenden, seien von dem neuen Konzept überrascht worden. „Manche glauben, man braucht in Baden kein Auto, aber so funktioniert das nicht“, sagt sie. Es gäbe viele Verbesserungsansätze, nun sei aber ein kreativer Prozess in Bewegung gekommen, um aktiv nach Lösungen zu suchen, was man „von Anfang an machen hätte sollen“, so Jeitler-Cincelli.