Parkticketautomaten in Mödling sollen bald ausgedient haben

Fast so etwas wie das Schlaraffenland für Kurzparker ist die Stadt Mödling derzeit im Vergleich zu anderen Städten im Wiener Umland. Nur 50 Cent pro Stunde werden in den gebührenpflichtigen Zonen verrechnet. Zum Vergleich: In Baden ist der Tarif doppelt so hoch, in Wiener Neustadt sind es 1,20 Euro, in Klosterneuburg gar 2 Euro pro Stunde. Neben Tickets aus den Automaten werden in Mödling auch Parkscheine in vielen Geschäften verkauft – und zusätzlich ist Handyparken möglich.

Doch Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer (ÖVP) wünscht sich eine Reduktion. Nur mehr Handy oder Parkschein sollen künftig zur Auswahl stehen. Die in der Erhaltung teuren Parkautomaten könnten bald Geschichte sein. Ein Vorschlag, dem auch Bürgermeister Hans Stefan Hintner (ÖVP) einiges abgewinnen kann: „Die Automaten verursachen nicht so geringe Servicekosten und geben kein Wechselgeld zurück. Daher hat eine sukzessive Umstellung durchaus viele positive Aspekte“, sagt er. „Was in Wien funktioniert, wird auch in Mödling funktionieren.“