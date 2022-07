Neues Operettenstudio lockt Junge auf die Bühne

„Der Sprung ins kalte Wasser lohnt sich mit Sicherheit, die jungen Leute sollen sich nur trauen.“ – So motiviert der Intendant der Blindenmarkter Herbsttage, Michael Garschall, aber nicht Jugendliche zum abkühlenden Sprung in einen der Blindenmarkter Auseen. Der leidenschaftliche Theatermann hat ein neues Projekt parat, dass junge Bühnentalenten Chancen bieten soll.

Und so wird im Vorfeld der heurigen Herbsttageproduktion „Der Graf von Luxemburg“ von Franz Lehár in Blindenmarkt das Operettenstudio eingerichtet. Dort gibt es professionelle Schnupperkurse in allen für die Operette relevanten Bereichen, wie Gesang, Schauspiel und Tanz.