Der Musical-Express mit der ausgelassenen Rock’n-Roll-Truppe nahm rasch Fahrt auf. Und er war auch nicht zu stoppen, als Alex Balga nach der Pause die Hiobsbotschaft mitteilte, dass die Hauptdarstellerin der Sandy (Deike Darrelmann) plötzlich ihre Stimme verloren hatte. Also wurde einfach die tolle Singstimme Sandys aus der Generalprobe in den noch anstehenden Live-Hits so gemixt, dass das Malheur nicht zu bemerken war. Sandy spielte perfekt ihre Rolle weiter und die neue Tonanlage, in die die AVB für die Pölzhalle heuer investiert hatte, machte sich im ersten großen Einsatz bereits bezahlt.