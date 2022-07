"Grease" in Amstetten: Schmalzlocken, Pubertätsnöte und erste Liebe

Und natürlich Sandy und Danny sowie die strenge Schulleiterin Miss Lynch und all die anderen klischierten Prototypen einer Schulklasse nicht nur dieser Zeit. Und da sind auch die Songs für Generationen: „Summer Nights“, „You’re The One That I Want“, „Sandy“ und „Hopelessly Devoted To You“.

Gesungen wird in Amstetten durchaus anständig. Deike Darrelmann als Sandy berührt ungemein, Alexander Auler (Danny) singt besser, als er spielt, Katharina Gorki als Rizzo gestaltet ihren Part glaubwürdig.