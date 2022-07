34 Jahre für das Wohl von Tieren im Einsatz

Bevor der gebürtige Kautzener nach dem plötzlichen Tod von Heli Dungler zum Vier-Pfoten-Chef wurde, war er im Vorstand für wirtschaftliche Belange zuständig. „Ich hatte einen bewegten Weg. Zunächst war ich als Musiklehrer tätig, habe einiges auf der Uni inskribiert – Wirtschaft, Publizistik, Landwirtschaft – dann bin ich bei den ÖBB gelandet, war später selbstständig als Werbevertreter“, blickt Pfabigan zurück.

Vier Pfoten hat ihn dennoch immer begleitet – bzw. er Vier Pfoten. „Schon 1994 haben wir in Deutschland gegründet. 1997 bin ich dann beruflich endgültig bei Vier Pfoten eingestiegen, um internationale Inhalte zu entwickeln und betreuen.“ Büros gibt es heute in 14 Ländern auf allen Kontinenten, Projektpartner in fast 40 Ländern. In Indonesien etwa kümmert sich Vier Pfoten um verwaiste Orang-Utan-Babys.

In Vietnam nahm 2017 eine Auffangstation für Bären, die zum Zweck des Verkaufs von Bärengalle (seit 2005 offiziell verboten, Anm.) als Teil der vietnamesisch-chinesischen Medizin ihr Dasein in Käfigen fristeten, die Arbeit auf. Zwölf Auffangstationen für Wildtiere gibt es mittlerweile in verschiedenen Regionen der Welt. „Die größte ist in Südafrika. Gerettete Löwen, Leoparden und Tiger werden dort gepflegt und betreut“, erklärt Pfabigan. Die Entscheidung für die Errichtung des Geheges sei gefallen, nachdem die Organisation die Tiere aus der Konkursmasse des Safariparks Gänserndorf (Konkurs 2004, Anm.) übernommen habe. 2007 übersiedelten die Löwen von NÖ nach Südafrika.