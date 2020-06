Happy End im Löwendrama

Ihre Welt bestand nur als einen engen Käfig; sie kannten kein Tageslicht, und noch nie hatten sie Gras unter ihren Pfoten gespürt. Nun wartet ein schöneres Leben auf drei Löwinnen, die aus einem Zoo in Rumänien gerettet wurden: Im Großkatzenrefugium Lionsrock in Südafrika, das von der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" betrieben wird, fanden die drei Tiere ein neues Zuhause. Gerettet wurde eine weitere Löwin, die 13 Monate alte Basilea, die ebenfalls in Rumänien aus qualvollen Haltungsbedingungen befreit wurde.

Die drei namenlosen Zoolöwinnen wurden im Tiergarten Timisoara neun Jahre lang in engen Betonkäfigen ohne Tageslicht gehalten. Im Sommer war es viel zu heiß, im Winter viel zu kalt. Basilea war "Fotolöwin": Touristen durften sie auf den Arm nehmen und sich für Geld mit ihr fotografieren lassen. Als das Tier zu groß wurde, kam es in eine Wohnung, später in einen Hundezwinger in einem Hinterhof.

Das ist nun vorbei. Die Tiere sind wohlbehalten in Südafrika angekommen. Die aufwendige Überstellung wurde durch Spendengelder finanziert. Narkotisiert in Transportboxen, reisten die Löwinnen per Lkw und dann im Flugzeug in ihr neues Refugium.