Neues Geriatrie-Projekt in Waidhofen an der Thaya weist die Richtung

40 Stationsbetten

Aufgrund des Bedarfs und der guten Erfolge wurde das Angebot der neuen Abteilung jedenfalls nach der Eröffnung im Oktober 2022 kontinuierlich in die Höhe geschraubt. So waren bis Ende September 2023 bereits 212 Patienten im ZAM in stationärer Behandlung. Startete man mit zwölf Stationsbetten, so umfasst das Zentrum nun bereits 40 Betten. Das Feedback der Patienten sei für das ganze Team höchst motivierend, so Mühlberger. „Oft wurden wir von Patienten und Patientinnen gefragt, ob sie denn wieder zu uns ans ZAM kommen dürfen“, berichtete er.

Landesrat Schleritzko zeigte sich jedenfalls von der Arbeit des multidisziplinären Teams beeindruckt. Die Spezialisierung in Form des ZAM belege auch welches „spitzenmedizinisches Potenzial und welch hohe Expertise Niederösterreich in all seinen Regionen hat“. Für die Etablierung des Zentrums habe das Land 145.000 Euro investiert. Mit dem Landesklinikum Klosterneuburg wartet auch schon der nächste ZAM-Anwärter auf eine Realisierung.

➤ Wiener Teddybär-Krankenhaus öffnet für Kinder und ihre Stofftiere