Wiener Teddybär-Krankenhaus öffnet für Kinder und ihre Stofftiere

In der Wiener Innenstadt hat am Dienstagvormittag das Teddybär-Krankenhaus wieder seine Tore geöffnet. Zum bereits 20. Mal können im Haus der Ärztekammer Wien in der Weihburggasse 10 bis 12 Kinder ihre Kuscheltiere oder Puppen untersuchen lassen. Das Ziel der Aktion ist es, den jungen Menschen auf spielerische Weise die Angst vor einem Arztbesuch oder einem Aufenthalt im Krankenhaus zu nehmen, hatte die MedUni Wien im Vorfeld erläutert. Das Projekt läuft noch bis Donnerstag.