Neuer Therapieort im Weinviertel für Menschen mit Schädel-Hirn-Trauma

Fünf Jahre ist es her, dass Ylvie Pfeifer und ihre Familie aus ihrem bisherigen Leben gerissen wurden. Seit einem Autounfall im Jahr 2016 leidet die 23-Jährige an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. „Nun, nach so viel Zeit, sind wir zwar noch immer weit weg von gut, aber es geht Ylvie besser“, sagt ihre Mutter Sandra Pfeifer. Ylvie muss weiterhin rund um die Uhr gepflegt werden. „Das ist zwar ein schöner Job, aber auch sehr aufreibend und anstrengend. Und man vereinsamt sehr schnell“, sagt Pfeifer.