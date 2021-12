Das Radeln im Alltag bleibe weiter im Fokus und habe großes Potenzial, sagt der Landesrat. So hat im ablaufenden Jahr mit 4.300 Teilnehmern die bislang größte Schar an der Aktion „NÖ radelt“ teilgenommen. 3,3 Millionen Kilometer wurden dabei zurückgelegt.

Immer größeren Zuspruch gibt es beim vom Land gestützten Fahrradverleih „Nextbike“. Über 10.000 registrierte Nutzer bescherten ein Plus von 22 Prozent bei 56.000 Fahrten. Die Leihradflotte, die in 200 Stationen in 60 Gemeinden zu finden ist, wird 2022 mit 150 neuen Rädern aufgestockt. Derzeit gibt es 1.000.

Dass das Radfahren nicht von der Jahreszeit abhängig ist, zeigte das jüngste Radland-Projekt. Bei der Aktion „Winterradeln“ registrierten sich 600 Teilnehmer, die in 14 Tagen 103.000 Kilometer zurücklegten, so Radland-Chefin Susanna Hauptmann.

Mit einer eigenen Zertifizierung sollen 2022 die Bezirkshauptstädte und Gemeinden über 10.000 Einwohner auf ihre Radfahrfreundlichkeit und die passende Infrastruktur gecheckt werden. Die Radlergemeinden können sich alle zwei Jahre bis zu fünf Sterne verdienen.