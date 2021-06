„Ich will dieses Netzwerk weiter zusammenführen“, kündigt Thain an und will dafür selbst Vorbild sein. Trotz der Mammutaufgabe ehrenamtlich für 493 NÖ-Kapellen da zu sein, bleibt er Kapellmeister des Ybbser Musikvereins und hauptberuflich Direktor der Verbandsmusikschule „Donauklang“ in Ybbs. „Eine Kapelle braucht Hornspieler, die bekommt sie nicht, wenn es in den Musikschulen keine Hornlehrer gibt und umgekehrt“, kennt Thain die Situation auf beiden Seiten.

Selbst als Kind zur Musik und zur Blasmusik gekommen, sieht der zweifache Familienvater die Ausbildung der Jugend als Basis der Blasmusikkapellen mit großem gesellschaftlichen Mehrwert. „Jeder Euro für Ausbildung der Jugend in der Musik zahlt sich wirklich nachhaltig aus“, so Thain. Gemeinden und das Land NÖ seien durch die Musikschulen finanziell gefordert, doch Blasmusiker sind meist über Generationen ehrenamtlich aktiv. Jugendliche in der Pubertät bekämen in den Kapellen Halt und soziale Kompetenz in der schwierigen Altersphase, schildert der Pädagoge seine Erfahrungen.