Nach schwierigen Monaten durch die Pandemie-Einschränkungen haben viele Blasmusikanten in Niederösterreich in den vergangenen Tagen die ersten zaghaften Proben oder gar Aufführungen hinter sich gebracht. Es herrsche gute Stimmung, aber noch keine Euphorie, heißt es aus den Reihen des Blasmusikverbandes. Dort findet am Wochenende zum Neustart nach Corona auch gleich ein Generationenwechsel in der Führungsetage unter historischen Covid-19-Bedingungen statt. Peter Höckner, der Obmann der 26.000 nö. Musikanten, legt nach 21 Jahren das Zepter in jüngere Hände.