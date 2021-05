Große Ehre für scheidenden Chef von 26.000 Musikanten

Laudatio

In ihrer Laudatio hob die Landeshauptfrau das „großartige Engagement“ von Peter Höckner hervor: „Die Musik ist dein Leben“. Höckner habe den Blasmusikverband „über Jahrzehnte gestaltet und geprägt“, die Zusammenarbeit sei stets von großer Wertschätzung, Respekt und Professionalität geprägt gewesen. Besonders hervorgehoben wurden von der Landeshauptfrau Höckners Verdienste in der Jugendarbeit, die Blasmusik sei in den letzten Jahrzehnten zu einer der größten Jugendorganisationen im Land geworden. „Danke für dein Engagement für die Musik, für die Blasmusik, für den Landesverband und für das Land Niederösterreich“, so Mikl-Leitner, die sich auch davon überzeugt zeigte, dass mit Nachfolger Bernhard Thain „die Erfolgsgeschichte des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes fortgeschrieben wird.“

Im Zuge der Generalversammlung erhielt Höckner noch weitere Auszeichnungen: Erich Riegler, der Präsident des Österreichischen Blasmusikverbandes, stellte sich mit dem „Ehrenkreuz in Gold“ ein, der neu gewählte Landesobmann Bernhard Thain überreichte an Höckner den Josef Leeb-Ehrenring sowie die Urkunde zur Ernennung Höckners zum „Ehrenobmann des NÖ Blasmusikverbandes“.