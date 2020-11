Digitale Marschbücher für eine Revolution in der Blasmusik?

Seit Juni ist viel passiert: Das Start-up ist in ein eigenes Büro in Leobersdorf gezogen. Investor Michael Altrichter, bekannt aus der Puls 4 Start-up-Show „Zwei Minuten, zwei Millionen“, ist ins Unternehmen eingestiegen. Marschpat ist nun auch auf dem deutschen Markt vertreten.

„Mit 16. November kommt ein Update heraus: Damit kann man in der App Meetings erstellen, Auftritte und Proben verwalten. So können die Musiker auch in Zeiten von Corona zu Hause getrennt voneinander proben“, erklärt Eigner, und weiter: „Am wichtigsten ist für uns Kundenfeedback: Wir versuchen das, was sich die Kunden wünschen, auch umzusetzen.“

Mehr Infos findet man hier.