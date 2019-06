Mehr als Fest für Freunde der Blasmusik

13.000 von ihnen campieren am Gelände. Die meisten haben Instrumente dabei und aufgespielt wird fast zu jeder Tages- und Nachtzeit. Dazu strömt wohl Bier und vor allem kühlende Durstlöscher in Strömen. Angesichts der vorhergesagter Temperaturen über 30 Grad sei man bestens gerüstet, versichert Hedi Döller vom Organisationsteam. „Mitten im Festivalgelände gibt es einen eigenen Supermarkt. Sonnencreme, Eis und jede Menge gekühlte Getränke wurden extra nochmals aufgestockt“, schildert sie.

Auch der „Woodstock-Beach“ am Flüsschen Antiesen direkt beim Festgelände sei für den Ansturm vorbereitet.

Woodstock-Programm

Angesichts zeitgleicher Auftritte auf sechs Bühnen ist es ratsam, ein persönliches Woodstock-Navi einzurichten. Wer es sich leicht macht, belagert die „Main Stage“. Dort geht’s Donnerstagabend nach dem Eröffungsauftritt der Oberkrainer-Legende Saso Avsensik ab 18.15 Uhr mit der Weltformation „Canadian Brass“ zur Sache. Dann folgt die mit Top-Musikern gespickte „Schornbande“ mit Willi Resetarits. „Die Brasserie“ aus Deutschland zieht um 2 Uhr früh den Vorhang zu. Der aus Top-Bläsern bestehende „ Woodstock Oberkrainer Mob“ sorgt Freitagnachmittag für den Einstieg. Sicher ein Highlight des Tages ab 22.15 Uhr: die finnischen Rocker „Steve ’n’ Seagulls mit der Woodstock All Star Band. „Kool & the Gang“ folgt Samstagabend (22.15 Uhr).

Klingende Namen tauchen auch am Rand des Festivals auf. Am Sportplatz direkt in der Arco Arena in Ort treten etwa am Donnerstag ehemalige Nationalkicker um Andi Herzog, Thomas Flögel oder Andreas Ogris gegen ein Woodstock-Musikerteam zum Spiel um die „Copa Pele“ an (16.30 Uhr).

