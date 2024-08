Neuer Moststraßen-Geschäftsführer im Vorfeld der Landesausstellung 2026

Unmittelbar vor der Intensivphase für die Vorbereitungen zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2026 im Mostviertel kommt es in der Leaderregion des Tourismusverbandes Moststraße mit ihren 31 Mitgliedsgemeinden zum personellen Wechsel in der Geschäftsführung. Nach fünfjähriger Tätigkeit in dieser Position hat Maria Ettlinger mit 31. August ihren Vertrag aufgekündigt, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden.

„Nach knapp zehn Jahren in der Stadt- und Regionalentwicklung möchte ich mich neuen Aufgaben widmen“, kündigte Ettlinger an. Bei ihr liefen eine Reihe von touristischen Projekten , wie die Erarbeitung des touristischen Leitsystems , einer neuen Mostviertelmarke oder die Aufbereitung regionaler Kraftorte als Attraktionen im Landesausstellungsjahr zusammen. Die Geschäftsführung hat sie vor fünf Jahren vom jetzigen Amstettner Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP) übernommen.

Hinterholzer lobte das außerordentliche Engagement Ettlingers und die Genauigkeit und Erfahrung mit EU-Förderungen, wovon die gesamte Region profitieren konnte

Mit den Vorbereitungen für den Umbau im riesigen Landesaustellungsgebäude im Landesklinikum Mauer, sowie für die Ausstellungs- und Projektkonzeptionen haben die LA-Vorbereitungen bereits volle Fahrt aufgenommen. Offizieller Startschuss ist am 28. August mit dem Spatenstich im historischen Klinikum-Hauptgebäude in Mauer mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Insgesamt werden 43 Millionen Euro, davon 30 in die Umbau- und Sanierungsarbeiten in dem Jugendstiljuwel im LK Mauer, investiert.