Neuer Lift im Rekordjahr für die Wexl-Trails

Mit einem derartigen Erfolg haben selbst die Touristiker nicht gerechnet. Die Besucherzahlen in der Erlebnisarena in St. Corona am Wechsel gehen sprichwörtlich durch die Decke. Obwohl corona-bedingt heuer zwei Monate Stillstand herrschte, wird der bisherige Besucherrekord aus dem Vorjahr heuer noch einmal deutlich übertroffen.

Im Juli und August wurden um knapp 70 Prozent mehr Eintritte im Bikepark Wexl-Trails verzeichnet als im Sommer 2019. „Wir hatten im Vorjahr 22.000 Eintritte und steuern heuer auf die 30.000er-Marke zu. Bei der Sommerrodelbahn werden wir auf 100.000 Fahrten kommen, 25.000 Eintritte werden es im Motorikpark werden“, erklärt der Geschäftsführer der Erlebnisarena, Karl Morgenbesser.

Damit gibt der einst totgeglaubte Tourismusort ein beachtliches Comeback. Die logische Schlussfolgerung war für die Betreiber der dringend notwendige Ausbau. „Mit dem Erfolg und der guten Auslastung stoßen die Wexl Trails und die Erlebnisarena regelmäßig an Kapazitätsgrenzen, was durchaus erfreulich ist. Das Land NÖ hat die Wexl Trails als Initiative der Betriebe und Gemeinden der Region von Anfang an unterstützt. Und daher unterstützen wir auch jetzt die Errichtung eines zusätzlichen Schleppliftes“, erklärt Tourismus-Landesrat Jochen Danninger (ÖVP).