Neuer Krimi: Bangen um die „Mostviertlerin“

„Eigentlich der Albtraum jedes Handelsreisenden. Du kommst heim und es fehlt jemand in der Familie.“ Krimiautor Helmut Scharner hat einer seiner Hauptfiguren in seinem neuesten Mostviertelkrimi nur einen autobiografischen Aspekt verpasst. Als Sales Manager kennt er das Leben des Geschäftsreisenden Harald Brunner gut. „Nur, dass diese Figur halt auch einige dunkle Seiten an sich hat, die man eher nicht mag“, verrät er zu seinem neusten Krimi: „Die Mostviertlerin“.

Diese Hauptfigur ist es auch, die den Alarmanlagenverkäufer Brunner in Schwierigkeiten stürzt, weil sie mit ihm verheiratet und nicht zu Hause ist, als er von einer Reise heimkommt. Weil Brunner seiner Frau Katharina schon einmal Gewalt angetan hat und er damit amtsbekannt ist, fürchtet er, ins Zentrum von Polizeiermittlungen zu geraten. Noch dazu hatte er, ohne seine Frau darüber zu informieren, ein verlassenes Bauernhaus besichtigt, das er erben könnte.