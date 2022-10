Drohneneinsatz gegen Zündler im Wald

Mehr als zwei Wochen lang hatte der Großbrand in einem Waldstück der Stadt Wien bei Hirschwang an der Rax (NÖ) vor einem Jahr die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Um ein ähnliches Inferno künftig zu verhindern, arbeitet die Forstverwaltung seither nicht nur an der Wiederaufforstung des Gebietes, sondern auch an Präventionsmaßnahmen.

Man sei dabei, den kahlen Boden zu stabilisieren, damit nicht Wind und Regen die zarte Erdschicht erodieren und die Filter- und Speicherwirkung für das Trinkwasser verloren gehe, berichtet Peter Lepkowicz, Leiter der Forstverwaltung der Stadt. Tote oder absterbende Bäume an den Steilhängen seien dazu geschlägert worden. Sie dienen als Barrieren. „Unmittelbar darauf wurden Gräser gesät, Sträucher und Bäume gepflanzt“, so Lepkowicz. Aufgrund des unzugänglichen Gebietes übrigens mithilfe eines speziell ausgebildeten Pferdes.